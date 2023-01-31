تدشين حملة رقابة وتفتيش على الأسواق في محافظة مأرب

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دشنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم، حملة رقابة وتفتيش على مختلف المحلات والمنشآت الغذائية والتجارية والصناعية، لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومواصفاتها، والتي ينفذها مكتب الصناعة بالمحافظة والمديريات ضمن خطة عمله السنوية للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وخلال التدشين وجه وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري، مكتب الصناعة أن تتزامن عملية تفتيش فرقه على محلات الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والمخابز والأفران، التفتيش على مخازن المواد الغذائية ومدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المحددة لخزن وسلامة الغذاء.

وشدد الباكري على إلزام التجار بالأسعار التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة في نشرتها اليومية، وعدم التغيير في أسعارها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين.