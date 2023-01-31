حملة حوثية تقتحم قرية في المحويت وتختطف شيخ قبلي

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اقتحمت مليشيات الحوثي يوم امس الاحد احدى القرى في محافظة المحويت بحملة مسلحة يقودها قيادي حوثي واختطفت شيخ قبلي بعد التهجم عليه بعبارات نابية واطلاق الرصاص الحي على منزله.
وأوضحت مصادر محلية وعلامية متطابقة بأن ما يسمى بالمشرف الأمني على مديرية حفاش القيادي الحوثي المدعو "سمير أبو علي" قاد حملة مسلحة لمداهمة قرية "جاهم" واطلاق الرصاص الحي على منزل شيخ عزلة بني مأمون بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت "زيد علي الشامي" وذلك على خلفية وقوف الاخير بجانب مواطن مسن ينتمي الى أبناء العزلة ذاتها كانت المليشيات تحاول اختطافه.
وذكرت المصادر بأن المليشيا الحوثية اطلقت الرصاص الحي على منزل الشيخ الشامي وبشكل عشوائي.
وأشارت المصادر بان قيادات المليشيات في المحافظة استدعوا الشيخ الشامي ومن ثم اقتادته الى جهة مجهولة.
يذكر بان المليشيا كانت قد عيّنت الشامي في 2016 مديرًا عامًا لمديرية حفاش، وأطاحت به بعد عام من تعيينه، كما عينته وكيلًا للمحافظة لكنّها اضطرّت لتهميشه بجحة تقصيرة في حشد العناصر الحوثية .