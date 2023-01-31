شرطة تعز تجري تغييرات لعدد من مدراء أقسام الشرطة - أسماء لقاء يمني أوروبي يناقش جهود إنهاء الحرب في اليمن الغذاء العالمي يتحدث عن تفاهمات مع سلطات مأرب لصرف المساعدات الغذائية للنازحين بدواء شهير.. هكذا تبطئ شيخوختك قائد الشرطة العسكرية بمأرب يشارك في مؤتمر دولي بإندونيسيا تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الاتحاد الاوروبي درع الوطن.. قوات مرتبطة مباشرة بالرئيس وتحت تصرفه وقرار تشكيلها صدر بعد تفاهم مسئول الماني: الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي القرعة تضع برشلونة في مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا اقوى رد على الدنماركي المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم
أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي، الإثنين، عددا من القرارات والتغييرات في عدد الإدارات بأقسام الشرطة.
كما عين الأكحلي، عددا من ضباط الشرطة النسائية في عدد من المناصب والتي تأتي ضمن خطة شرطة المحافظة في إطار التدوير الوظيفي بهدف الإرتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء ولما تقتضيه مصلحة العمل الأمني، وفق الإعلام الأمني لشرطة تعز.
ونصت القرارات على تعيين كلٍ من :
1- العقيد توفيق القدسي مديراً لقسم شرطة الضباب
2- الرائد إبراهيم القيسي مديراً لشرطة مديرية القاهرة
3- العقيد منير العبسي مديراً لإدارة الشرطة السياحية
4-النقيب سلمان محمد الكمالي نائبا لمدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
5-النقيب خليل محمد مسعد المحمودي نائبا لمدير شرطة مديرية صالة
6-النقيب عاصم عبدالسلام الحسامي رئيسا لقسم المتابعات بوزارة الداخلية
7- النقيب علي أحمد سعيد الأثوري قائداً للمنطقة الأمنية بمديرية المعافر
8- الملازم رشيدة عبدالله هزاع نائباً لمدير قسم شرطة المدينة
9-الملازم سميرة عبدالله علي عبدالله مساعداً لمدير شرطة المظفر
10- الملازم/ نسرين حمود عبدالرب القدسي نائبا لمدير قسم شرطة الجديري
11- الملازم زبيدة محمد حسن عبدالواسع نائباً لمدير قسم شرطة الجمهوري
12- الملازم أميرة أحمد قاسم البكيلي نائبا لمدير إدارة التدريب والتأهيل