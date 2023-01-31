شرطة تعز تجري تغييرات لعدد من مدراء أقسام الشرطة - أسماء

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي، الإثنين، عددا من القرارات والتغييرات في عدد الإدارات بأقسام الشرطة.



كما عين الأكحلي، عددا من ضباط الشرطة النسائية في عدد من المناصب والتي تأتي ضمن خطة شرطة المحافظة في إطار التدوير الوظيفي بهدف الإرتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء ولما تقتضيه مصلحة العمل الأمني، وفق الإعلام الأمني لشرطة تعز.



ونصت القرارات على تعيين كلٍ من :



1- العقيد توفيق القدسي مديراً لقسم شرطة الضباب

2- الرائد إبراهيم القيسي مديراً لشرطة مديرية القاهرة

3- العقيد منير العبسي مديراً لإدارة الشرطة السياحية

4-النقيب سلمان محمد الكمالي نائبا لمدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

5-النقيب خليل محمد مسعد المحمودي نائبا لمدير شرطة مديرية صالة

6-النقيب عاصم عبدالسلام الحسامي رئيسا لقسم المتابعات بوزارة الداخلية

7- النقيب علي أحمد سعيد الأثوري قائداً للمنطقة الأمنية بمديرية المعافر

8- الملازم رشيدة عبدالله هزاع نائباً لمدير قسم شرطة المدينة

9-الملازم سميرة عبدالله علي عبدالله مساعداً لمدير شرطة المظفر

10- الملازم/ نسرين حمود عبدالرب القدسي نائبا لمدير قسم شرطة الجديري

11- الملازم زبيدة محمد حسن عبدالواسع نائباً لمدير قسم شرطة الجمهوري

12- الملازم أميرة أحمد قاسم البكيلي نائبا لمدير إدارة التدريب والتأهيل