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لقاء يمني أوروبي يناقش جهود إنهاء الحرب في اليمن

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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ناقش وزير الخارجية أحمد بن مبارك الإثنين، مع عدد من رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي جابريل فينالس، جهود إنهاء الحرب في اليمن.
 
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن بن مبارك أكد أن تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث، يأتي على راس أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيرا إلى أن المجلس والحكومة يعملان على تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالوضع المعيشي.
 
بدورهم، جدد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم للحل السياسي في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام في اليمن.

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