شرطة تعز تجري تغييرات لعدد من مدراء أقسام الشرطة - أسماء لقاء يمني أوروبي يناقش جهود إنهاء الحرب في اليمن الغذاء العالمي يتحدث عن تفاهمات مع سلطات مأرب لصرف المساعدات الغذائية للنازحين بدواء شهير.. هكذا تبطئ شيخوختك قائد الشرطة العسكرية بمأرب يشارك في مؤتمر دولي بإندونيسيا تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الاتحاد الاوروبي درع الوطن.. قوات مرتبطة مباشرة بالرئيس وتحت تصرفه وقرار تشكيلها صدر بعد تفاهم مسئول الماني: الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي القرعة تضع برشلونة في مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا اقوى رد على الدنماركي المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم
أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الإثنين، توصله إلى تفاهمات مع السلطة المحلية في مأرب للشروع بعملية توزيع المساعدات الغذائية لمئات الأسر في المحافظة المكتظة بالنازحين.
وقال البرنامج في صفحته على الفيس بوك إنه توصل إلى تفاهم مع وكيل محافظة مأرب بخصوص الشروع الوشيك بعملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بدورة التوزيع السابعة (7) على الأشخاص المحتاجين بمحافظة مأرب.
وأضاف أن الحصول على تأكيد من جانب الوحدة التنفيذية للنازحين يُعدّ الخطوة الأولى لما تمثله من أهميةٍ بالغةٍ لبدء عملية التوزيع، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المستهدفين من المساعدات التي يقدمها البرنامج.
وجدد التزامه بضمان عدم توزيع أي مواد غذائية تالفة على الإطلاق، مشيرا إلى أن مخازنه تتقيّد بأعلى معايير الجودة التي تكفل الحفاظ على جميع السلع الغذائية وبقائها في أفضل حالةٍ ممكنة.
وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب الأسبوع الماضي، اتهمت برنامج الغذاء العالمي بالامتناع عن صرف المستحقات الغذائية لأكثر 761 أسرة نازحة.