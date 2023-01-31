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الغذاء العالمي يتحدث عن تفاهمات مع سلطات مأرب لصرف المساعدات الغذائية للنازحين

الثلاثاء 31 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الإثنين، توصله إلى تفاهمات مع السلطة المحلية في مأرب للشروع بعملية توزيع المساعدات الغذائية لمئات الأسر في المحافظة المكتظة بالنازحين.

وقال البرنامج في صفحته على الفيس بوك إنه توصل إلى تفاهم مع وكيل محافظة مأرب بخصوص الشروع الوشيك بعملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بدورة التوزيع السابعة (7) على الأشخاص المحتاجين بمحافظة مأرب.  

وأضاف أن الحصول على تأكيد من جانب الوحدة التنفيذية للنازحين يُعدّ الخطوة الأولى لما تمثله من أهميةٍ بالغةٍ لبدء عملية التوزيع، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المستهدفين من المساعدات التي يقدمها البرنامج.

وجدد التزامه بضمان عدم توزيع أي مواد غذائية تالفة على الإطلاق، مشيرا إلى أن مخازنه تتقيّد بأعلى معايير الجودة التي تكفل الحفاظ على جميع السلع الغذائية وبقائها في أفضل حالةٍ ممكنة.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب الأسبوع الماضي، اتهمت برنامج الغذاء العالمي بالامتناع عن صرف المستحقات الغذائية لأكثر 761 أسرة نازحة.

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