قائد الشرطة العسكرية بمأرب يشارك في مؤتمر دولي بإندونيسيا

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شارك قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، العميد ناجي منيف في المؤتمر الدولي "التدريب على قواعد الاشتباك" والذي تنظمه "قيادتي الجيش الإندونيسي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر" في جزيرة بالي، في إندونيسيا، بمشاركة 85 دولة.
وجرى خلال المؤتمر الدولي الذي استمر مدة 10 أيام تدريب القادة المشاركين على قواعد الاشتباك، وكذا استخدام القوة لإنجاز المهام واستخدام القوة في الصراع المسلح.
وكان قائد الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف، قد تلقى دعوة رسمية من قيادتي الجيش الإندونيسي واللجنة الدولية للصليب الأحمر مطلع شهر يناير الجاري للمشاركة في المؤتمر.
وفي ختام المؤتمر كرمت قيادة الجيش الإندونيسي وقيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائد الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي علي منيف، بدرع المؤتمر وشهادة المشاركة الفاعلة.