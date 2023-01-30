قائد الشرطة العسكرية بمأرب يشارك في مؤتمر دولي بإندونيسيا تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الاتحاد الاوروبي درع الوطن.. قوات مرتبطة مباشرة بالرئيس وتحت تصرفه وقرار تشكيلها صدر بعد تفاهم مسئول الماني: الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي القرعة تضع برشلونة في مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا اقوى رد على الدنماركي المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم الكشف عن اول مهام قوات درع الوطن من هو قائد قوات درع الوطن التي شكلها الرئيس العليمي؟ اغتيال اكاديمي ومسئول امني سابق في تعز WSJ: إسرائيل وراء الغارة بأصفهان.. وإيران تكشف تفاصيل
التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، في العاصمة المؤقتة عدن، بعدد من رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، وذلك لمناقشة التطورات في اليمن.
وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على أن تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث يأتي على راس أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لافتا الى المرونة الكاملة التي تعامل بها الجانب الحكومي والتنازلات المتتابعة التي قدمها لتحقيق السلام.
وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان على تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي بالرغم من كل التحديات والظروف الإنسانية التي تعيشها البلاد نتيجة للعدوان الحوثي على الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية الحيوية.
وأوضح وزير الخارجية أن مليشيا الحوثي لم توقف اعتداءاتها العسكرية في مختلف المناطق اليمنية مشيرا الى أهمية استمرار الضغوط عليها ودعم مجلس القيادة الرئاسي سياسيا واقتصاديا لتحقيق السلام.
من جانبهم أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم للحل السياسي في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام في اليمن.