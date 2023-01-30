تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سفراء الاتحاد الاوروبي

الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، في العاصمة المؤقتة عدن، بعدد من رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، وذلك لمناقشة التطورات في اليمن.

وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على أن تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث يأتي على راس أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لافتا الى المرونة الكاملة التي تعامل بها الجانب الحكومي والتنازلات المتتابعة التي قدمها لتحقيق السلام.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان على تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي بالرغم من كل التحديات والظروف الإنسانية التي تعيشها البلاد نتيجة للعدوان الحوثي على الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية الحيوية.

وأوضح وزير الخارجية أن مليشيا الحوثي لم توقف اعتداءاتها العسكرية في مختلف المناطق اليمنية مشيرا الى أهمية استمرار الضغوط عليها ودعم مجلس القيادة الرئاسي سياسيا واقتصاديا لتحقيق السلام.

من جانبهم أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم للحل السياسي في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام في اليمن.