درع الوطن.. قوات مرتبطة مباشرة بالرئيس وتحت تصرفه وقرار تشكيلها صدر بعد تفاهم

الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تباينت ردور المهتمين بالشأن اليمني، حول قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي قضى رسميا بتشكل قوة عسكرية جديدة بمسمى درع الوطن.

وصدر، امس الأحد، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( 18 ) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية من القرار أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.

وقضت المادة الثالثة أن تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتفاعلا مع ذلك بدأ الحديث حول ماهية تلك القوات، وقوامها وعدد الويتها.

قائد مقاومة البيضاء عامر الحميقاني اشار الى جزئية حول هذا الموضوع بقوله ان قوات درع الوطن ستكون من كل محافظات اليمن وسيكون بعض أفراد مقاومة البيضاء ضمن هذه القوات.

واضاف في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر قائلا: سيتم دمج بعض قوات المنطقة الخامسة في ميدي ضمن هذه القوات وتغيير اسمها إلى ألوية تابعه لقوات درع_الوطن

ولفت الى ان قرار تشكيل هذه القوات قد صدر بعد تفاهم وقد بدأ التجهيز لها منذ شهور.

وفي تويتر ايضا غرد الصحفي ياسين التميمي تعليقا على قرار تشكيل قوات درع الوطن.

وبحسب التميمي فان السعودية قررت أخيراً اقتطاع جزء من تركتها السلفية المسلحة، لتكون قوات مرتبطة بالرئيس وتحت تصرفه، في تطور يشير إلى التقليل من التأثير العسكري للامارات، وتجنب فوضى يصعب السيطرة عليها في عدن.مضيفا: اتوقع ان يتفرق شمل قوات الانتقالي بعد فترة طويلة من المعاناة وانعدام الرواتب.

وفق المعلومات المتوفرة فان قوة درع الوطن تتكون من 9 ألف مقاتل، بعض الألويتها سلفية، وأخرى من القبائل، دربتهم وموّلتهم وسلحتهم المملكة العربية السعودية. ومعظم قادة الألوية من السلفيين التي يعتقد أنها قرابة 8 ألوية ولم يسبق أن كانوا في الجيش اليمني.

وعين الرئيس العليمي، قائدا عسكريا سلفيا هو العميد بشير الصبيحي على راس تلك القوات.

حيث قضى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (19) لسنة 2023م،بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن.