مسئول الماني: الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي

الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 360

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دينيس كوميتات، الأحد، إن الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي.

وأكد كوميتات، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لحماية الموروث الثري لليمن”.

وعبر المسؤول الألماني، عن سعادته بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بإدراج أثار مدينة مأرب (شرقا)، ضمن الموروث العالمي المعرض للخطر.

وكانت اليونسكو قد أعلنت الأربعاء الماضي، إدراج معالم مملكة سبأ في محافظة مأرب، في قائمة التراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مشيرة إلى أن “تسجيل تلك المعالم سيفتح المجال أمامها لتحظى بالمزيد من الرعاية الدولية ومشاريع الصيانة والترميم”.

كما أكدت أن ذلك “سيساعد على وضعها في المكان الذي تستحقه ضمن السياق الحضاري العالمي، حيث تشمل تلك المعالم كلا من مدينة مأرب القديم بملاحقه ومعبد أوام وبرآن ومعبد ومدينة صرواح”.