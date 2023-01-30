درع الوطن.. قوات مرتبطة مباشرة بالرئيس وتحت تصرفه وقرار تشكيلها صدر بعد تفاهم مسئول الماني: الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي القرعة تضع برشلونة في مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا اقوى رد على الدنماركي المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم الكشف عن اول مهام قوات درع الوطن من هو قائد قوات درع الوطن التي شكلها الرئيس العليمي؟ اغتيال اكاديمي ومسئول امني سابق في تعز WSJ: إسرائيل وراء الغارة بأصفهان.. وإيران تكشف تفاصيل جونسون يكشف كيف هدّده بوتين بالقتل قبل غزو أوكرانيا بعد عبوره حدود العراق لسوريا قادمة من إيران.. طيران مجهول يقصف رتلاً من الشاحنات
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دينيس كوميتات، الأحد، إن الحرب في اليمن تهدد حياة اليمنيين وتراثهم الثقافي.
وأكد كوميتات، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لحماية الموروث الثري لليمن”.
وعبر المسؤول الألماني، عن سعادته بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بإدراج أثار مدينة مأرب (شرقا)، ضمن الموروث العالمي المعرض للخطر.
وكانت اليونسكو قد أعلنت الأربعاء الماضي، إدراج معالم مملكة سبأ في محافظة مأرب، في قائمة التراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مشيرة إلى أن “تسجيل تلك المعالم سيفتح المجال أمامها لتحظى بالمزيد من الرعاية الدولية ومشاريع الصيانة والترميم”.
كما أكدت أن ذلك “سيساعد على وضعها في المكان الذي تستحقه ضمن السياق الحضاري العالمي، حيث تشمل تلك المعالم كلا من مدينة مأرب القديم بملاحقه ومعبد أوام وبرآن ومعبد ومدينة صرواح”.