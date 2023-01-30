الكشف عن اول مهام قوات درع الوطن

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كشف باحث سياسي سعودي، عن مهمة ستكلف بها قوات درع الوطن، في محافظة حضرموت، لقطع الطريق أمام مشاريع الفوضى.
وقال الباحث السياسي، علي العريشي على صفحته في تويتر، إنه تم تدريب وتأهيل ثلاثة ألوية عسكرية من قوات درع الوطن بقيادة "فهد با مؤمن"، في شرورة - السعودية لاستلام مهامها في وادي حضرموت.
وأوضح العريشي أن القوات الجديدة ستتسلم مهامها، بعد إخلاء معسكرات" جثمة، عندب، بنين" من الميليشيات المتسللة إليها، بحسب تعبيره.
وأشار الباحث السعودي، إلى أن هذه الخطوة ستسقط ما وصفها بمشاريع الضاحية الجنوبية لإشاعة الفوضى في المحافظة المستقرة.
ويوم أمس، أصدر رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، بتشكيل قوات درع الوطن، كقوات جديدة تتبع رئيس المجلس.