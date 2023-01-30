اغتيال اكاديمي ومسئول امني سابق في تعز

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اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، الأكاديمي اليمني الدكتور عبدالله القيسي، بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن مجهولين اغتالوا فجر اليوم، العميد الدكتور عبدالله القيسي، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في حي الجمهوري شرقي مدينة تعز.
ويشغل أستاذا لمادة القانون بجامعات مدينة تعز، وسبق أن شغل مستشاراً لمدير أمن المحافظة.
وأضافت أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة.
ولم يصدر تعليق رسمي من سلطات المحافظة عن الحادثة حتى الآن.