تفاصيل نجاح تجربة جديدة لزراعة ثمرة الكركم في ريمة

الإثنين 30 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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نجح مزارعون بمحافظة ريمة، في تجربة جديدة بزراعة ثمرة الكركم "الهرد البلدي"، بعد نجاح تجارب عديدة سابقة خلال العامين الماضيين.

وحسب مصادر محلية، فإن مزارعين في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، نجحوا، أول أمس، في حصاد شجرة الكركم "الهرد البلدي".

وأوضحت المصادر ان المزارعين حصدوا مادة الكركم للعام الثاني على التوالي بعد نجاح تجربة زراعة حوالي 10 الف بذرة في العامين الماضيين بمديريتي الجعفرية ومزهر بمحافظة ريمة غرب اليمن.

وتعد الكركم من المحاصيل النقدية الهامة التي ستعمل على تخفيف فاتورة الاستيراد الخارجي وعائد اقتصادي للبلاد بالاضافة الى الفوائد الصحية التى لا تعد ولا تحصى.

وكانت نبة الكركم والعديد من أصناف الفواكه والبهارات تستورد من الخارج، لكن الاوضاع المعيشية الصعبة خلال فترة الحرب دفعت بالكثير من المزارعين إلى اجراء تجارب لزراعة أصناف لم تزرع في البلاد بشكل شبه كلي.