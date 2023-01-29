تعرف على قيمة صفقات الدوري السعودي بالفترة الشتوية

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بلغت القيمة السوقية للصفقات في الدوري السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الثانية الشتوية، نحو 173.5 مليون ريال (46.2 مليون دولار).



ووفق بيانات موقع "رانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين، والتي نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد شكلت صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "النصر" السعودي ما نسبته 47% من قيمة صفقات الانتقالات الشتوية بالدوري السعودي.



وغاب الهلال حامل لقب النسخة الماضية ووصيفه الاتحاد عن إبرام أي صفقة في الانتقالات الشتوية؛ بسبب عقوبات المنع من التسجيل، فيما لم تبرم إدارات أندية الوحدة، الطائي، ضمك، الفيحاء، الاتفاق، والتعاون أي صفقة.

وذكرت البيانات أن نادي الباطن الذي كان موقوفاً خلال فترة الانتقالات الأولى "الصيفية" الأكثر حراكاً بإجراء ثماني صفقات بلغت قيمتها السوقية 14.6 مليون ريال (3.8 ملايين دولار) وشكلت 5% من القيمة الإجمالية.

والصفقات هي الأوروجوياني رينزو لوبيز (1.2 مليون دولار)، والكولومبي إندريس روا (640 ألف دولار)، والكونغولي أندري بوكيا (750 ألف دولار)، والغاني موداسيرو ساليفو (480 ألف دولار)، والفرنسي تيبولت بيري (540 ألف دولار)، وعبد الله اليوسف (108 آلاف دولار)، ويحيى القرني ويزن جاري (27 ألف لكل لاعب).



في الجانب ذاته، تعد صفقات نادي النصر الثلاث الأغلى قيمة سوقية وبلغت 112.2 مليون ريال (29.8 مليون دولار) وشكلت 65% من القيمة الإجمالية.

وكانت صفقات النصر: البرتغالي كريستيانو رونالدو (21.7 مليون دولار)، الأرجنتيني أغوستين روسي (8 ملايين دولار)، ونواف بوشل (540 ألف دولار).

وأبرم العدالة أربع صفقات بـ 9.08 ملايين ريال (2.4 مليون دولار) وشكلت 5% من القيمة الاجمالية.

وصفقات العدالة هي: السلوفيني دافيد تيجانيتش (1.17 مليون دولار)، والبرتغالي بيدرو يوجينيو (960 ألف دولار)، ونواف الصبحي (217 ألف دولار)، وعبد العزيز العلاوي (27 ألف دولار).

كما أبرمت أندية الخليج، الفتح، وأبها تسع صفقات (3 لكل نادي)، القيمة السوقية للأول 18.9 مليون ريال (5.4 ملايين دولار) وشكلت 11% من القيمة الإجمالية، الثاني 15.2 مليون ريال (4 ملايين دولار) وشكلت 9% من القيمة الإجمالية، والثالث 1.4 مليون ريال (370 ألف دولار).

فيما أبرم الشباب صفقتين قيمتها السوقية 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار)، والرائد صفقة قيمتها السوقية 102 ألف ريال (27 ألف دولار).

وفي الأسابيع الماضية، خرجت عدة تقارير صحيفة عربية وأوروبية تتحدث عن صفقات يجري الإعداد لها لرفد الدوري السعودي بالعديد من النجوم العالميين والاستفادة من أضوائهم وشهرتهم في الترويج للكرة السعودية ولملفها المحتمل لاستضافة مونديال 2030 إلى جانب مصر واليونان.