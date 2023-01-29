البنك المركزي اليمني يتعهد بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يفاقم الاختلالات الاقتصادية الكشف عن هدف الضربة التي طالت إيران ونتيجة لم تعلنها طهران.. شاركت فيها 3 دول الأرصاد اليمني يتوقع موجة برد شديدة في عدة محافظات نصائح بسيطه لإدارة وزنك وانقاصه بسهولة عاجل.. صدور قرار جمهوري بإنشاء قوات عسكرية جديدة وتعيين قائداً لها المليشيات تعلن مصرع ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية وزير الصناعة يكشف عن المخزون الاستراتيجي المتبقي من السلع الأساسية في اليمن هيئة التشاور والمصالحة تحدد شروط أي مشاورات سياسية مع المليشيات وهذا ما طالبت به من «الرئاسي»بشكل عاجل برعاية وزير الأوقاف والإرشاد.. تكريم 1282 حافظاً وحافظة بوادي حضرموت دراسة حديثه تكشف عدم حيادية مجلس القيادة الرئاسي في قراراته : العليمي يمنح الجنوبيين 80% من التعيينات في المواقع القيادية العليا للدولة والحزب الناصري يزاحم المؤتمر.. تفاصيل .
تعهد البنك المركزي اليمني بمواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يفاقم الاختلالات الاقتصادية.
واكد مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه اليوم الاحد في عدن، دعمه للإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات توقف الصادرات النفطية المحدودة بسبب هجمات الحوثيين الموانئ الحيوية، وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.
وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه الشعب والمانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.
وكان مجلس ادارة البنك المركزي اليمني ناقش في الاجتماع المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022 وتطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كما ناقش، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية.