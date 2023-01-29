الأرصاد اليمني يتوقع موجة برد شديدة في عدة محافظات

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء البارد والباردة نسبياً في عدة محافظات في اليمن.



وتوقع المركز -في نشرته الجوية- انخفاضاً في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية بمعدل ثلاث إلى أربع درجات مئوية لمحافظات المهرة، حضرموت، مأرب، شبوة والجوف.



كما توقع استمرار الأجواء الباردة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة والضالع، والباردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب وأبين، إلى جانب هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.



وحث المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.



