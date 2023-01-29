عاجل.. صدور قرار جمهوري بإنشاء قوات عسكرية جديدة وتعيين قائداً لها

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الاولي منه بانشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية من القرار حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية بان يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه.

وقضت المادة الثالثة ان تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فيما نصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

هذا فيما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الاولي منه بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن.

ونصت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.