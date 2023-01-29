المليشيات تعلن مصرع ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية

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اعترفت جماعة الحوثي، امس السبت، بمصرع ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية.
وذكرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أن الجماعة شيعت في صنعاء العقيد عبد الملك أحمد المحبشي، والنقيب رائد أحمد مريدي، والنقيب بكيل نعمان العبال".
وأضافت الوكالة، أن "العناصر الثلاثة استشهدوا وهم يؤدّون واجبهم في الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مكان وزمن مقتل الضباط الثلاثة.