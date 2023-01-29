هيئة التشاور والمصالحة تحدد شروط أي مشاورات سياسية مع المليشيات وهذا ما طالبت به من «الرئاسي»بشكل عاجل

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دعت هيئة التشاور والمصالحة الأحد، مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة لهيئات المجلس المتعثرة منذ أشهر.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي أكدت في اجتماع مرئي على ضرورة التوافق على القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات المساندة له، كما ينص ذلك في إعلان السابع من ابريل 2022.
وشددت على أهمية أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والإنقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.
كما دعت المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات اليمنيين وإرادتهم وتطلعاتهم المشروعة، بينما جددت دعمها ومساندتها لمجلس القيادة لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.