برعاية وزير الأوقاف والإرشاد.. تكريم 1282 حافظاً وحافظة بوادي حضرموت دراسة حديثه تكشف عدم حيادية مجلس القيادة الرئاسي في قراراته : العليمي يمنح الجنوبيين 80% من التعيينات في المواقع القيادية العليا للدولة والحزب الناصري يزاحم المؤتمر.. تفاصيل . آخر تحديثات سوق العملة لأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم وجود محرم شرط لدخول النساء ورشة اصلاح السيارات في صنعاء! ''التعاون الخليجي'' يعلن تعيين ''أمين عام'' جديد للمجلس خلفا للحجرف.. من هو؟ نادي فرنسي يعلن ضم لاعب مغربي لفت الأنظار في مونديال قطر ماذا قال الرئيس العليمي في أول حديث بعد وصوله العاصمة عدن وبماذا تعهد للشعب؟ صحفي موال للحوثيين يوضح حقيقة اتفاق السعودية مع الحوثي بشأن دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء والهدنة الجديدة تفاصيل هجوم بـ3 مسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان كتاب يفضح نجم الكرة اللص.. سرق شيئا من بوتين في الكرملين
كرمت رابطة أهل الحديث بوادي حضرموت وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسة وادي حضرموت الخيرية، بجامع أبي بكر الصديق بسيئون 1282 حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة ومحافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.
وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور عبدالناصر الخطري، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ورئيس الجمعية الكويتية للعمل الإنساني الشيخ عدنان عبدالقادر القادري، والشيخ جاسم بن محمد الملا ، ألقى رئيس رابطة أهل الحديث بوادي حضرموت الدكتور طالب بن
عمر الكثيري كلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً إلى أن هدف الرابطة من تخريج 1000 حافظ وحافظة قد تحقق الآن، وأن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الرابط في الإسهام في تنشئة الجيل على كتاب الله وسنة نبيه الكريم، وإشغال أوقاتهم بالبرامج النافعة
تخلل الحفل فقرات متنوعة، وتلاوات متميزة، وكلمات لاقت استحسان الحضور.