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برعاية وزير الأوقاف والإرشاد.. تكريم 1282 حافظاً وحافظة بوادي حضرموت

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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كرمت رابطة أهل الحديث بوادي حضرموت وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسة وادي حضرموت الخيرية، بجامع أبي بكر الصديق بسيئون 1282 حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة ومحافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.

وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور عبدالناصر الخطري، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ورئيس الجمعية الكويتية للعمل الإنساني الشيخ عدنان عبدالقادر القادري، والشيخ جاسم بن محمد الملا ، ألقى رئيس رابطة أهل الحديث بوادي حضرموت الدكتور طالب بن

عمر الكثيري كلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً إلى أن هدف الرابطة من تخريج 1000 حافظ وحافظة قد تحقق الآن، وأن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الرابط في الإسهام في تنشئة الجيل على كتاب الله وسنة نبيه الكريم، وإشغال أوقاتهم بالبرامج النافعة

تخلل الحفل فقرات متنوعة، وتلاوات متميزة، وكلمات لاقت استحسان الحضور.

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