برعاية وزير الأوقاف والإرشاد.. تكريم 1282 حافظاً وحافظة بوادي حضرموت دراسة حديثه تكشف عدم حيادية مجلس القيادة الرئاسي في قراراته : العليمي يمنح الجنوبيين 80% من التعيينات في المواقع القيادية العليا للدولة والحزب الناصري يزاحم المؤتمر.. تفاصيل . آخر تحديثات سوق العملة لأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم وجود محرم شرط لدخول النساء ورشة اصلاح السيارات في صنعاء! ''التعاون الخليجي'' يعلن تعيين ''أمين عام'' جديد للمجلس خلفا للحجرف.. من هو؟ نادي فرنسي يعلن ضم لاعب مغربي لفت الأنظار في مونديال قطر ماذا قال الرئيس العليمي في أول حديث بعد وصوله العاصمة عدن وبماذا تعهد للشعب؟ صحفي موال للحوثيين يوضح حقيقة اتفاق السعودية مع الحوثي بشأن دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء والهدنة الجديدة تفاصيل هجوم بـ3 مسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان كتاب يفضح نجم الكرة اللص.. سرق شيئا من بوتين في الكرملين
كشفت دراسة حديثة عدم حيادية مجلس القيادة الرئاسي وتحيزه في التعيينات والقرارات الصادرة عنه منذ تشكيله في أبريل 2022.
وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية سياسات مجلس القيادة الرئاسي في التعيين بالمواقع القيادية العليا بالدولة وتحيزها لمكونات معينة.
وقالت الدراسة التي اعدها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل إلى أن بعض القرارات صدرت بالتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وخاصة القرارات التي صدرت في الشهور الأولى من عمر المجلس ألا أنه وبعد خروج مجلس القيادة من عدن على أثر أحداث شبوة غاب التوافق عن بقية القرارات التي أصدرها المجلس بل كان بعضها بإيعاز من جهات بعينها.
كما كشفت الدراسة التي قامت بتحليل القرارات الرئاسية التي اتخذها رشاد العليمي بعيدا عن التوافق الرئاسي بخصوص التعيينات التي تمت في المواقع القيادية العليا بالدولة عن تحيز طاغ لطرف دون طرف.
قرارات السلطة القضائية كشفت عن تعيينات منحت 76% من الجنوبين و23% شماليين فقط.
كما كشفت الدراسة عن استحواذ الحزب الناصري الذي يعد ميدانيا شبه منقرض على ارض الواقع ما نسبته 20% من هيئة التشاور والمصالحة. كما منح اللواء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجلس الانتقالي 20% من الحقائب الوزارية .
وكشفت الدراسة عن استحواذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن نسبة كبيرة من التعيينات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي بنسبة أقل، فيما غاب حزب الإصلاح تماما، واستحوذت المحافظات الجنوبية على 80% من التعيينات، مقابل أقل من 20% للمحافظات الشمالية دون اعتبار للكثافة السكانية، بل وغابت محافظات بشكل كامل.
وأوصت الدراسة بضرورة إخضاع قرارات التعيين في المواقع القيادية العليا للدولة للموافق بين أعضاء مجلس القيادة.
كما أوصت بضرورة مراعاة مجلس القيادة الرئاسي توزيع المواقع القيادية العليا في الدولة على الأقاليم قدر الإمكان