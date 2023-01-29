آخر الاخبار

آخر تحديثات سوق العملة لأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم وجود محرم شرط لدخول النساء ورشة اصلاح السيارات في صنعاء! ''التعاون الخليجي'' يعلن تعيين ''أمين عام'' جديد للمجلس خلفا للحجرف.. من هو؟ نادي فرنسي يعلن ضم لاعب مغربي لفت الأنظار في مونديال قطر ماذا قال الرئيس العليمي في أول حديث بعد وصوله العاصمة عدن وبماذا تعهد للشعب؟ صحفي موال للحوثيين يوضح حقيقة اتفاق السعودية مع الحوثي بشأن دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء والهدنة الجديدة تفاصيل هجوم بـ3 مسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان كتاب يفضح نجم الكرة اللص.. سرق شيئا من بوتين في الكرملين توقيع اتفاق تاريخي لتطوير حقول الغاز بين شركة الإيطالية مع هذه الدولة العربية ردا على غضب تركيا.. سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة قرآن أخرى

آخر تحديثات سوق العملة لأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 505

أسعار صرف (الدولار-السعودي) مقابل الريال اليمني اليوم الأحد - 29/01/2023

في صنعاء

-الدولار الأمريكي

شراء = 542  

 بيع = 550

-الريال السعودي

شراء = 144

 بيع = 146.5 

في عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء = 1230

 بيع = 1238

-الريال السعودي

شراء = 327

  بيع = 329

إقراء أيضاً
وجود محرم شرط لدخول النساء ورشة اصلاح السيارات في صنعاء!
ماذا قال الرئيس العليمي في أول حديث بعد وصوله العاصمة عدن وبماذا تعهد للشعب؟
صحفي موال للحوثيين يوضح حقيقة اتفاق السعودية مع الحوثي بشأن دفع المرتبات وفتح مط
تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية وخدمية في مدينة مأرب بتكلفة 1.7 مليار ريال
65 ألف وثيقة جواز سفر أصدرتها مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب خلال عام 2022
رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين..الغذاء العالمي يرفض توزيع المساعدات الغذائية ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس