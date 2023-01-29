آخر تحديثات سوق العملة لأسعار صرف الدولار والسعودي مساء اليوم

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أسعار صرف (الدولار-السعودي) مقابل الريال اليمني اليوم الأحد - 29/01/2023
في صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 542
بيع = 550
-الريال السعودي
شراء = 144
بيع = 146.5
في عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1230
بيع = 1238
-الريال السعودي
شراء = 327
بيع = 329