وجود محرم شرط لدخول النساء ورشة اصلاح السيارات في صنعاء!

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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رفضت ورشة إصلاح سيارات في صنعاء، استقبال أكاديمية يمنية قدمت إلى الورشة بهدف إجراء صيانة لسيارتها، وذلك بعد إصدار ميليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- أمراً يشترط "وجود محرم" في هكذا حالة.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية اللغات بجامعة صنعاء، أنجيلا أبو أصبع، امس السبت في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" ، إنها منعت من دخول ورشة لصيانة السيارات في شارع بيروت بصنعاء، بسبب عدم وجود محرم معها.

وأكدت أن حارس الورشة منعها من الدخول بذريعة عدم وجود "محرم"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أصدرتها قيادة جماعة الحوثي بهذا الخصوص.

وذكرت أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية وأبوها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.

وختمت منشورها قائلة: "العالم يتنافس، يوصل الفضاء، واحنا نتنافس نوصل للوراء".

ثم عادت الاكاديمية اليمنية وحذفت منشورها، لتكتب توضيحا قالت فيه:"توضيح للمنشور السابق ومنعا للالتباس : بالنسبة لما حدث لى أمس فى ورشة ميزان الحميري من موقف لم اتوقعه وحدث لى اول مره من طلب الحارس أن أحضر معي محرم..الى موقف آخر اسوأ منه وهي ردود فعل من أرادوا ان يصطادوا فى الماء العكر وان يحرف مسار القضية التي نناضل من أجلها وهو التمييز ضد النساء اللاتى يعانين فى اغلب الأسر اليمنية، بل وتعاني المرأة اليمنية من التمييز المتجذر في المجتمع اليمني والنخب السياسية".