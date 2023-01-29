''التعاون الخليجي'' يعلن تعيين ''أمين عام'' جديد للمجلس خلفا للحجرف.. من هو؟

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أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من أول فبراير/شباط المقبل، خلفاً للأمين العام الحالي الكويتي نايف الحجرف الذي تنتهي فترته في 31 يناير/كانون الثاني.
وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان على موقعه الإلكتروني إن الحجرف رحب "بالأمين العام المعين لمجلس التعاون، مهنئا إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من فبراير 2023، متمنيا له التوفيق والنجاح".
وفي ديسمبر/كانون الأول وافق زعماء دول مجلس التعاون في اجتماعهم بالرياض على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف الحجرف.