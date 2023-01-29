نادي فرنسي يعلن ضم لاعب مغربي لفت الأنظار في مونديال قطر

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، السبت، أنه توصل إلى “اتفاق مبدئي مع نادي أنجيه” لضم لاعب الوسط الدولي المغربي، عزّ الدين أوناحي “بشكل نهائي”.

ولم يذكر مرسيليا في تغريدة عبر حسابه على تويتر قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ الى نصف النهائي.

ويعتبر أوناحي، الذي وصفه رئيس نادي أنجيه، سعيد شعبان، بـ”غني الموهبة”، أحد ركائز منتخب “أسود الأطلس” الأساسية في خط الوسط.