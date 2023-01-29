ماذا قال الرئيس العليمي في أول حديث بعد وصوله العاصمة عدن وبماذا تعهد للشعب؟

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،رشاد محمد العليمي، حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على كافة المستويات.

جاء ذلك فور وصوله يوم امس الى العاصمة المؤقتة عدن، التي غادرها قبل 50 يوما تقريبا.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اشار الى ما سيشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات تشمل افتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشاريع الخدمية والإنمائية بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

واعرب في هذا الاطار عن عظيم امتنانه للاشقاء في دول التحالف، والأصدقاء، والمانحين الدوليين الذين يستجيبون على الدوام لبرامج الدعم الطارئة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، التي صنعتها المليشيات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وعاد الرئيس العليمي يوم السبت على متن طائرة سعودية خاصة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، الى العاصمة المؤقتة عدن قادمين من المملكة العربية السعودية .

وفي سياق اخر اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، مجددا الترحيب بكافة المساعي الحميدة على هذا الصعيد.