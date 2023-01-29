تعليقا على تصريحات الشامي.. صحفي موال للحوثيين يوضح حقيقة اتفاق السعودية مع الحوثي بشأن دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء والهدنة الجديدة

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قال الصحفي الموالي لمليشيا الحوثي، طالب الحسني إنه لا يمكن الجزم بأن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل وجهة نظر الحوثيين، فهناك متحدث رسمي باسم حكومة الحوثيين، وهناك متحدث باسم المفاوضات، ومتحدث رسمي باسم "أنصار الله"، حد تعبيره "فلا يمكن أن نقول إن ذلك صحيح، ولا يمكن أيضا القول إن ذلك كذب".

جاء ذلك تعليقا على تصريحات بليغ الشامي عضو في مجلس شورى الحوثيين تحدث فيها عن اتفاق بين جماعة الحوثي والسعودية.

الحسني أوضح في حديث لتلفزيون بلقيس أن "ما يُطرح هو ما تم نقاشه، وأن ما كتبه بليغ الشامي ليس جديدا، فهو كَتَب ما كُتِب أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل إعلام، بما في ذلك الوكالة الأمريكية التي بدأت بتسريب مثل هذه النقاشات".

وأشار إلى أن بليغ الشامي ليس قياديا في حركة الحوثيين، ولا يمثل أيضا حكومة الحوثيين، وأنه فقط شخصية معتبرة، موضح، أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأن الشامي سيقوم بالنشر دون أن تصله معلومات وصلت إلى الكثيرين، وفعلا هناك نقاشات حول تلك المحاور التي تم تداولها، لكن هل هناك موافقة سعودية حتى الآن؟

وقال الحسني؛ "ليس هناك موافقة سعودية، كما أنه ليس هناك رفض سعودي حتى الآن، وما يحصل حاليا هو انتظار الموقف السعودي ودراسة هذه النقاط، ومسألة هل ستوافق السعودية أم لا، فهذا الأمر متعلق بالوساطة العمانية".

وأكد أنه "لا يمكن الجزم بأن هناك اتفاقا حتى الآن"، مشيرا إلى أن "ما طرح في صنعاء، بحضور الوفد العماني، هي نقاشات تتعلق بتمديد الهدنة وتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وإلغا جميع الإجراءات الرقابية في موانئ الحديدة، وأيضا ملف الرواتب، لكن حتى الآن ليس هناك ما يؤكد موافقة الجانب السعودي على ذلك".

ماذا قال الشامي؟

وكان بليغ الشامي، عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثيين الارهابية قال أن المشاورات الأخيرة بين التحالف وجماعته المدعومة من إيران توصلت إلى حلول لغالبية الملفات التي دار الخلاف عليها خلال الفترة الماضية، وأن هناك إعلانا قريبا عن تفاصيل ما تم الإتفاق عليه وعن هدنة جديدة.

ونقلت وكالة"سبوتنيك"عن القيادي الحوثي قولة بإن هناك تقاربا كبيرا بين التحالف وصنعاء بعد موافقة التحالف على الملفات الإنسانية التي تمسكت بها صنعاء طوال الفترة الماضية وطالبت بإبعادها عن الملف العسكري .

وزعم الشامي، ان وافق التحالف على صرف المرتبات لجميع مؤسسات الدولة دون استثناء، وفتح الميناء لجميع السفن وكذلك مطار صنعاء على الدوام وتوسيع الرحلات، وهذا الذي كان مختلفا عليه سابقا، حيث كان التحالف يريد استثناء مرتبات الدفاع والأمن.