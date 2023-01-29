تفاصيل هجوم بـ3 مسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان كتاب يفضح نجم الكرة اللص.. سرق شيئا من بوتين في الكرملين توقيع اتفاق تاريخي لتطوير حقول الغاز بين شركة الإيطالية مع هذه الدولة العربية ردا على غضب تركيا.. سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة قرآن أخرى مركز أمريكي يقترح تسوية النزاع في أوكرانيا بـ4 خطوات تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية وخدمية في مدينة مأرب بتكلفة 1.7 مليار ريال جمعية الوصول الانساني في مأرب تدشن برنامج تسليم الكفالات النقدية لـ1700 يتيم ويتيمة 65 ألف وثيقة جواز سفر أصدرتها مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب خلال عام 2022 مقتل سعودي على يد أمريكية.. بيان من السفارة السعودية حول ما حدث رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين..الغذاء العالمي يرفض توزيع المساعدات الغذائية المكدسة في مخازنه بمأرب
تعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران لهجوم بـ3 طائرات مسيّرة، السبت، حسبما أكدت وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "أصاب الدفاع الجوي واحدة من الطائرات المسيّرة. ووقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا".
وأضاف البيان: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح، وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع".
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى سماع دوي انفجار قوي بمصنع عسكري في أصفهان.
وقالت الهيئة: "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".
وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي: "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في هذا الانفجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقا".
ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية