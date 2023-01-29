توقيع اتفاق تاريخي لتطوير حقول الغاز بين شركة الإيطالية مع هذه الدولة العربية

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقع رئيسا مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط، والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت في طرابلس اتفاقا "تاريخيا"، لتطوير حقلين للغاز قبالة السواحل الليبية.

وقال رئيس مجلس إدارة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، قبل مراسم توقيع رسمية حضرتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، "نحن هنا اليوم لتوقيع أهم اتفاق في السنوات العشرين الأخيرة"، وفق مشاهد وزعتها السلطات الليبية.

وأعلنت المجموعة الإيطالية العملاقة الناشطة في ليبيا منذ 1959 في بيان أنه "أكبر مشروع يتم تطويره في ليبيا منذ العام 2000 في الحقلين البحريين القادرين على إنتاج ما بين 750 و800 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم اعتبارا من 2026".

وأوضح ديسكالزي أن الاتفاق الذي وصفه بأنه "تاريخي" سيسمح بالقيام بـ"استثمارات كبرى" في قطاع الطاقة و"استحداث وظائف" في ليبيا وتعزيز موقع "إيني" التي تعتبر حاليا "المشغل الأول" في ليبيا حيث تتولى 80% من إنتاج الغاز الليبي.

وأشار إلى أن الاتفاق سيسمح "بالاستجابة لمعظم الحاجات الليبية"، مضيفا أن "ثلث طاقة الحقلين سيصدر إلى إيطاليا".

ومن جهته، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن الاتفاقية ستتيح استثمار 9 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مؤكدا أنها شراكة لم يرها قطاع النفط منذ 25 سنة، مشيرا إلى أنها ستحقق صافي إيرادات للدولة تبلغ 13 مليار دولار. وقال إن إنتاج الحقلين سيكون ما بين 750 و800 قدم مكعب من الغاز يوميا لفترة تناهز 25 عاما.

وأوضح بن قدارة أن "الاتفاقية جاءت بناء على مفاوضات بين الطرفين راعينا فيها مصالح الدولة الليبية ومصالح شريكنا الاستراتيجي إيني"، معتبرا أنها "تدل على عمق العلاقات بين الدولتين الواقعتين على البحر المتوسط".

وأكد بن قدارة أن توقيع الاتفاقية "إشارة واضحة بأن قطاع النفط خال من المخاطر ومستعد للمنافسة بقوة لتعود ليبيا إلى مصاف أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم".

ورفض المسؤولان الرد على أسئلة "ذات طابع سياسي" مؤكدين أنهما "فنّيان" في قطاع المحروقات.

وشدد رئيس "إيني" على أنه اتفاق تجاري نعمل عليه منذ عشر سنوات وليس اتفاقية سياسية