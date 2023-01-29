توقيع اتفاق تاريخي لتطوير حقول الغاز بين شركة الإيطالية مع هذه الدولة العربية ردا على غضب تركيا.. سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة قرآن أخرى مركز أمريكي يقترح تسوية النزاع في أوكرانيا بـ4 خطوات تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية وخدمية في مدينة مأرب بتكلفة 1.7 مليار ريال جمعية الوصول الانساني في مأرب تدشن برنامج تسليم الكفالات النقدية لـ1700 يتيم ويتيمة 65 ألف وثيقة جواز سفر أصدرتها مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب خلال عام 2022 مقتل سعودي على يد أمريكية.. بيان من السفارة السعودية حول ما حدث رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين..الغذاء العالمي يرفض توزيع المساعدات الغذائية المكدسة في مخازنه بمأرب تفاصيل اجتماع رئيس الأركان بقادة قطاعات جبهات مأرب والجوف واشنطن تعلن موقفاً داعماً للمجلس الرئاسي ووحدة اليمن
عرض خبراء في مركز RAND الأمريكي المستقل، على البيت الأبيض، أربع خطوات لتسريع حل الأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للمركز بعنوان "كيفية تجنب حرب طويلة: سياسة الولايات المتحدة ومسار الصراع الروسي الأوكراني". وأشار التقرير إلى أن الخطوة الأولى، تتلخص في توضيح مستقبل المساعدات المقدمة لسلطات كييف.
أما الخطوة الثانية، وفق للتقرير، فيجب أن تكون اعتماد التزامات لضمان أمن أوكرانيا.
وتتمثل الخطوة الثالثة، التي اقترحها خبراء المركز الأمريكي، في ضمان صفة حيادية لأوكرانيا.
وتقترح الخطوة الرابعة وضع وتحديد شروط تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا. إقرأ المزيد جنرال أمريكي: سندخل في حرب مع الصين خلال عامين وطرح خبراء المركز في تقريرهم كذلك، ثلاثة سيناريوهات لإنهاء النزاع: النصر المطلق لأحد الطرفين، والهدنة بوقف الأعمال القتالية، والتسوية السياسية.
كما أشار الخبراء إلى أن إطالة أمد النزاع الأوكراني، ليس مفيدا لمصالح الولايات المتحدة.
ومركز "راند" (Research ANd Development) هو مؤسسة غير ربحية أمريكية تأسست عام 1948 لتقديم تحليلات وأبحاث للقوات المسلحة الأمريكية.
تمول أبحاثها حاليا من وكالات حكومية وغير حكومية من مختلف الدول