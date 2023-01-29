تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية وخدمية في مدينة مأرب بتكلفة 1.7 مليار ريال

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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تشهد مديرية مدينة مأرب تنفيذ عشرة مشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية بكلفة 1 مليار و656 مليون ريال يمني، بتمويل ذاتي من السلطة المحلية بالمديرية والتي تراوحت نسب الانجاز فيها بين 95 و10 في المائة.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام المديرية محمد الحرازي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عدد المشاريع في القطاع التعليمي بلغ عددها ستة مشاريع بكلفة إجمالية 989 مليون ريال يمني، شملت بناء مدرسة الشهيد عبدالرب الشدادي في الجفينة العليا للنازحين مكونة من دورين تضم 9 فصول دراسية، مع المرافق من غرفة حراسة، وحدة دورة مياه، وسور، بكلفة 322 مليون ريال، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 95في المائة.

كما شملت مشاريع التعليم إضافة ستة فصول دراسية بمدرسة النور بمنطقة الخسيف، بكلفة 135 مليون ريال، وبلغت نسبة الانجاز35 في المائة، وإضافة 6 فصول دراسية لمدرسة 22 مايو بمنطقة آل حيمد، و6 فصول أخرى بمدرسة الشوكاني الواقعة بمنطقة الفاو، بكلفة للمشروعين 281 مليون ريال، وتراوحت نسبة إنجاز بين 40 في المائة و10في المائة على التوالي.

وتضمنت المشاريع إضافة 12 فصلاً دراسياً لمدرسة الميثاق الاساسية الثانوية بعاصمة المحافظة بكلفة 192 مليون ريال، والذي بلغ 60 في المائة وكذا إضافة 5 فصول دراسية بمدرسة الروضة بكلفة 59 مليون ريال، ونسبة انجاز بلغت 35 في المائة.

وفي القطاع الصحي بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 3 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 599 مليون ريال شملت مشروع بناء الدور الثاني لمستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95 في المائة، ومبنى الطوارئ وسكن الاطباء الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 35 في المائة وبكلفة إجمالية للمشروعين بلغت 552 مليون ريال ومشروع بناء الدور الثاني لوحدة الروضة الصحية، بكلفة 47 مليون ريال يمني، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه 70 في المائة.

وأشار الحرازي إلى أنه يجري بناء مخازن للمجلس المحلي للمديرية بتكلفة 68 مليون ريال وبلغت نسبة الانجاز فيه 90 في المائة.. لافتاً إلى أنه يجري متابعة تنفيذ هذه المشاريع بهدف استكمالها في الوقت المحدد وفق المواصفات المتفق عليها.