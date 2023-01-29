جمعية الوصول الانساني في مأرب تدشن برنامج تسليم الكفالات النقدية لـ1700 يتيم ويتيمة

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دشنت جمعية الوصول الانساني فرع محافظة مأرب اليوم، برنامج تسليم المساعدات النقدية للعام الجاري 2023م للأيتام المكفولين، بتسليم 1700 يتيم ويتيمة الدفعة الاولى من كفالتهم الشهرية.

وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد وكيل المحافظة محمد المعوضي على أهمية التوسع في مثل هذه البرامج المجتمعية التي تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي ومبدأ التكافل، خاصة لشريحة الايتام الأضعف في المجتمع والأشد احتياجا، بما يساعدهم في التغلب على مصاعب الحياة بعد فقدانهم حنان الاب ورعايته ويساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة وبناء شخصيتهم السوية وسلوكهم السوي.

من جانبه أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي في كلمته حاجة الأيتام إلى رعاية واهتمام المؤسسات الرسمية والمنظمات والجمعيات الخيرية والانسانية، وتعزيز برامج التكافل المجتمعي لهم في ظل غياب المؤسسات والمنشئات الرسمية التي تعني برعاية اليتيم رعاية كاملة تعليميا وصحيا وغذائيا وتربويا وتنمية مهاراتهم.

وكان المدير التنفيذي لفرع جمعية الوصول الانساني بمأرب سالم سعيد قد قدم نبذة عن حزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجمعية لأسر الايتام في عدد من المجالات الانسانية كالرعاية الاجتماعية، والصحية والتثقيفية، والتمكين الاقتصادي، والحماية، وبرامج دعم التعليم.

وقال إن الجمعية قدمت خلال العام الماضي سلالا غذائية لعدد 1400 اسرة ايتام مكفولة، واستفادت 70 أسرة من مشاريع التمكين الاقتصادي، واستفاد 850 يتيم من الكفالة التعليمية إلى جانب كفالة 100 أسرة كفالة شهريةـ غير كفالة الايتام فضلا عن استفادتهم من البرامج الصحية والتثقيفية والترفيهية التي نفذت خلال العام المنصرم.