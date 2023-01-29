65 ألف وثيقة جواز سفر أصدرتها مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب خلال عام 2022

الأحد 29 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب، 64 الفاً و521 وثيقة جواز سفر بين جديد وتعديل بيانات وبدل تالف وفاقد ومنتهي خلال العام الماضي 2022م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن فرع المصلحة بالمحافظة، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منها- أن الوثائق الصادرة توزعت حسب الجنس للذكور بلغت 42 الفا و153 لاناث.

وبينت الاحصائية أن الجوازات الجديدة التي أصدرتها بلغت 47 الفاً و433 جوازا، منها 29 ألفاً و944 جواز لذكور و17 الفاً و489 لإناث، فيما بلغت جوازات التجديد المنتهية صلاحيتها 12 الف و625 جواز، منها 8718 للذكور و3907 للاناث.

وبحسب الاحصائية أصدر فرع مصلحة الهجرة خلال العام الماضي 1918 جواز بدل تالف و1458 جواز بدل فاقد، و1024 جواز بدل إضافة، و57 جواز تعديل بيانات، و6 جوازات بدل جوازات انتهت صفحاتها لكثرة سفر أصحابها.