مقتل سعودي على يد أمريكية.. بيان من السفارة السعودية حول ما حدث

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_وكالات

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قالت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، السبت، إنها تتابع عن كثب تطورات مقتل طالب سعودي على يد مواطنة أمريكية في مدينة فلادليفيا بولاية بنسلفانيا.

وقالت السفارة السعودية، في بيان: "تلقت السفارة بألم خبر وفاة الطالب الوليد الغريبي. وقامت سمو السفيرة بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، مؤكدة أن السفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية".

حسب تقارير صحفية أمريكية، وقع الحادث الاثنين الماضي، فيما ألقت الشرطة القبض على الأمريكية نيكول ماري رودريجز (19 عامًا)، الجمعة، بتهمة القتل العمد والسرقة والسطو وجرائم أخرى ذات صلة بالواقعة.

وأشارت التقارير إلى أن الوليد الغريبي (25 عامًا) عُثر عليه قتيلا في مسكنه، حيث تلقى طعنة في رقبته.

وأشارت السفارة السعودية في بيانها إلى أنه تبين المتهمة كانت تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه الوليد.

وقالت السفارة إن "المتهمة قيد التحقيقات حاليًا". واستكملت الإجراءات مع السلطات الأمريكية المعنية لنقل جثمان الوليد الى المملكة.