مقتل سعودي على يد أمريكية.. بيان من السفارة السعودية حول ما حدث رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين..الغذاء العالمي يرفض توزيع المساعدات الغذائية المكدسة في مخازنه بمأرب تفاصيل اجتماع رئيس الأركان بقادة قطاعات جبهات مأرب والجوف واشنطن تعلن موقفاً داعماً للمجلس الرئاسي ووحدة اليمن مدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام: الكونغرس سيقوم بتقييم علاقاته مع حلفائه التقليدين وفي مقدمتهم السعودية وتركيا صرف المرتبات وهدنة جديدة..قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق بين جماعته والسعودية وموعد اعلانه رسمياً ضربوه بأعقاب البنادق حتى الموت.. تفاصيل جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في معقلها بصعدة بحق شاب أعزل كشف طبيعة إصابة رونالدو وهل سيغيب عن مباراة النصر القادمة؟ جبهات في مأرب تشتعل على وقع قصف مدفعي متبادل واشتباكات متقطعة فضيحة جديدة للحوثيين بمحافظة إب.. نهب مستحقات تقدمها اليونيسف والحكومة تدعو لفتح تحقيق عاجل
افادت مصادر إغاثية اليوم السبت على ان برنامج الغذاء العالمي رفض توزيع الدورة السابعة والثامنة من المعونات الغذائية الموجودة في مخازن البرنامج، رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين في مخيمات النزوح بمأرب.
وذكر موقع مأرب360 عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك نقلا عن المصادر ذاتها بان برنامج الغذاء العالمي قام خلال الفترة الماضية بإتلاف مواد غذائية في مديرية "رغوان"، بعد أن قام بتخزينها لفترة طويلة، ولم يقم بتوزيعها على المحتاجين، ثم أتلفها دون الرجوع لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.
في السياق افادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بإنها تلقت عدة شكاوى من النازحين في المخيمات، بارتفاع مؤشر احتياج الغذاء خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال النازحين.. مشيرةً إلى إنها خاطبت برنامج الغذاء العالمي بسرعه صرف المعونات الغذائية الموجودة في مخازنه، لكن دون استجابة.
وأوضحت الوحدة التنفيذية في تقرير حديث لها بان أكثر من 56 ألف و 761 أسرة نازحة في مأرب، في احتياج ملح للغذاء، منها 9595 أسرة تم اعتمادها في قوائم البرنامج العام 2021م وتسلمت لدورة أو دورتين وتم توقيف حصصها بدون سبب.