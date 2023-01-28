رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين..الغذاء العالمي يرفض توزيع المساعدات الغذائية المكدسة في مخازنه بمأرب

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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افادت مصادر إغاثية اليوم السبت على ان برنامج الغذاء العالمي رفض توزيع الدورة السابعة والثامنة من المعونات الغذائية الموجودة في مخازن البرنامج، رغم الاحتياج الكبير لدى النازحين في مخيمات النزوح بمأرب.



وذكر موقع مأرب360 عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك نقلا عن المصادر ذاتها بان برنامج الغذاء العالمي قام خلال الفترة الماضية بإتلاف مواد غذائية في مديرية "رغوان"، بعد أن قام بتخزينها لفترة طويلة، ولم يقم بتوزيعها على المحتاجين، ثم أتلفها دون الرجوع لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.



في السياق افادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بإنها تلقت عدة شكاوى من النازحين في المخيمات، بارتفاع مؤشر احتياج الغذاء خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس الذي تسبب في وفاة العديد من الأطفال النازحين.. مشيرةً إلى إنها خاطبت برنامج الغذاء العالمي بسرعه صرف المعونات الغذائية الموجودة في مخازنه، لكن دون استجابة.

وأوضحت الوحدة التنفيذية في تقرير حديث لها بان أكثر من 56 ألف و 761 أسرة نازحة في مأرب، في احتياج ملح للغذاء، منها 9595 أسرة تم اعتمادها في قوائم البرنامج العام 2021م وتسلمت لدورة أو دورتين وتم توقيف حصصها بدون سبب.