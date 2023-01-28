تفاصيل اجتماع رئيس الأركان بقادة قطاعات جبهات مأرب والجوف

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز، اليوم السبت، بعدد من قادة قطاعات جبهات مأرب والجوف من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية.

وناقش اللقاء الذي حضره، اللواء الركن خالد الاشول رئيس هيئة العمليات والمقدم الركن طيار محمد الزهراني قائد المفرزة من قيادة قوات الدعم والاسناد في الداخل اليمني، الوضع العملياتي في جبهات المحافظتين.

واستعرض اللقاء مختلف التحديات الميدانية وفي مقدمتها الممارسات الإجرامية لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في مختلف المناطق والقرى المتاخمة لجبهات القتال والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من الأطفال والنساء.

وأشاد رئيس الأركان، بصمود أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، في مختلف الجبهات، مثمنا تضحياتهم في سبيل حرية وكرامة اليمنيين، والدفاع عن الثواتب الوطنية، مشددا على الاستمرار بالجاهزية القتالية العالية.

وعبر الفريق بن عزيز عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم ومساندتهم المستمر للقوات المسلحة اليمنية في حربها العادلة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

من جانبه أكد الزهراني حرص قيادة التحالف على الاطلاع الدائم على مختلف التطورات الميدانية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية والقتالية، لافتا إلى استعداد قيادة التحالف لتلبية كافة احتياجات الجيش ودعمها الكامل لحق الرد على تلك الجرائم.