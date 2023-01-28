تفاصيل اجتماع رئيس الأركان بقادة قطاعات جبهات مأرب والجوف واشنطن تعلن موقفاً داعماً للمجلس الرئاسي ووحدة اليمن مدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام: الكونغرس سيقوم بتقييم علاقاته مع حلفائه التقليدين وفي مقدمتهم السعودية وتركيا صرف المرتبات وهدنة جديدة..قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق بين جماعته والسعودية وموعد اعلانه رسمياً ضربوه بأعقاب البنادق حتى الموت.. تفاصيل جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في معقلها بصعدة بحق شاب أعزل كشف طبيعة إصابة رونالدو وهل سيغيب عن مباراة النصر القادمة؟ جبهات في مأرب تشتعل على وقع قصف مدفعي متبادل واشتباكات متقطعة فضيحة جديدة للحوثيين بمحافظة إب.. نهب مستحقات تقدمها اليونيسف والحكومة تدعو لفتح تحقيق عاجل مكونات جنوبية تخرح عن صمتها وتعلن في بيان موقفها بخصوص ما تقوم به ميليشيا الانتقالي بمحافظة أبين الكشف عن شرط الحوثيين الذي عرقل المشاورات واتفاق بشأن ''الرواتب والطرقات والأسرى''
ناقش وزير الخارجية أحمد بن مبارك السبت، مع سفير الولايات المتحدة لليمن ستيفن فاجن، الجهود الدولية والأممية المبذولة لتجديد الهدنة المنتهية مطلع أكتوبر الماضي وإحلال السلام المتعثر في اليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن بن مبارك أكد أن العائق الوحيد أمام إحلال السلام هو تعنت جماعة الحوثيين وتهربها من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل، مجددا التزام حكومته بالسعي نحو السلام ورفع معاناة اليمنيين.
ودعا الوزير اليمني الولايات المتحدة إلى دعم الحكومة اليمنية وتعزيز برامج التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني وتمكينها من مواجهة التحديات التي تسبب بها تصعيد الحوثيين.
وأكد أن دعم واشنطن للحكومة المعترف بها سينعكس بشكل إيجابي على تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين و التخفيف من حدة الآثار الإنسانية والمعيشية التي يواجهونها.
بدوره، وأشار "فاجن" إلى أن بلاده تدعم العمل الإنساني والحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مجددا موقف واشنطن الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.