واشنطن تعلن موقفاً داعماً للمجلس الرئاسي ووحدة اليمن

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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ناقش وزير الخارجية أحمد بن مبارك السبت، مع سفير الولايات المتحدة لليمن ستيفن فاجن، الجهود الدولية والأممية المبذولة لتجديد الهدنة المنتهية مطلع أكتوبر الماضي وإحلال السلام المتعثر في اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن بن مبارك أكد أن العائق الوحيد أمام إحلال السلام هو تعنت جماعة الحوثيين وتهربها من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل، مجددا التزام حكومته بالسعي نحو السلام ورفع معاناة اليمنيين.

ودعا الوزير اليمني الولايات المتحدة إلى دعم الحكومة اليمنية وتعزيز برامج التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني وتمكينها من مواجهة التحديات التي تسبب بها تصعيد الحوثيين.

وأكد أن دعم واشنطن للحكومة المعترف بها سينعكس بشكل إيجابي على تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين و التخفيف من حدة الآثار الإنسانية والمعيشية التي يواجهونها.

بدوره، وأشار "فاجن" إلى أن بلاده تدعم العمل الإنساني والحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مجددا موقف واشنطن الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.