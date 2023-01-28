مدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام: الكونغرس سيقوم بتقييم علاقاته مع حلفائه التقليدين وفي مقدمتهم السعودية وتركيا صرف المرتبات وهدنة جديدة..قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق بين جماعته والسعودية وموعد اعلانه رسمياً ضربوه بأعقاب البنادق حتى الموت.. تفاصيل جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في معقلها بصعدة بحق شاب أعزل كشف طبيعة إصابة رونالدو وهل سيغيب عن مباراة النصر القادمة؟ جبهات في مأرب تشتعل على وقع قصف مدفعي متبادل واشتباكات متقطعة فضيحة جديدة للحوثيين بمحافظة إب.. نهب مستحقات تقدمها اليونيسف والحكومة تدعو لفتح تحقيق عاجل مكونات جنوبية تخرح عن صمتها وتعلن في بيان موقفها بخصوص ما تقوم به ميليشيا الانتقالي بمحافظة أبين الكشف عن شرط الحوثيين الذي عرقل المشاورات واتفاق بشأن ''الرواتب والطرقات والأسرى'' منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي قتله المستوطنون قبل 25 عاما تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات
أكد مدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام السيد جويل رايبورن أنه بعد فترة النشاط المنخفض من الولايات المتحدة حول السياسة تجاه الشرق الأوسط سيقوم الكونغرس بتقييم العلاقات الأمريكية مع حلفائها التقليدين مثل المملكة العربية السعودية، تركيا، مصر، واسرائيل للوصول لإعادة العلاقات الى أسس أقوى حتى نتمكن جميعا من مواجهة المشاكل والخصوم.
وأضاف السيد رايبورن أن الغزو الروسي لأوكرانيا ودعم النظام الإيراني لروسيا قد أدى لتغيير المواقف في الولايات المتحدة وأوروبا.
جاء هذا خلال اجتمع فريق الباحثين في المركز الامريكي لدراسات بلاد الشام مع لجان الأمن القومي الأمريكي في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة القضايا الهامة حول السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بما في ذلك السياسة اتجاه سوريا.
واضاف رايبورن بالقول " أن قضايا مكافحة الأسد باتت الأن وبشكل واضح لها اهتمام كبير لدى كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي . مؤكدا أن السياسة الأمريكية اتجاه ايران قد وصلت لإنهاء الصفقة النووية الإيرانية واعلان موتها.
وختم السيد رايبورن بقوله أن إيران ووكلائها سيواجهون الكثير من التحديات في المرحلة القادم.
من جانبها أكدت رانيا قيسر نائبة مدير المركز أنها وجدت إهتمام متجدد وجدي لدى الكونغرس بالأسد وان هناك دراسة جدية لإبتكار المزيد من الضغوطات الأمريكية على نظام الأسد.