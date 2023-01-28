صرف المرتبات وهدنة جديدة..قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق بين جماعته والسعودية وموعد اعلانه رسمياً

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف بليغ الشامي، عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثيين الارهابية أن المشاورات الأخيرة بين التحالف وجماعته المدعومة من إيران توصلت إلى حلول لغالبية الملفات التي دار الخلاف عليها خلال الفترة الماضية، وأن هناك إعلانا قريبا عن تفاصيل ما تم الإتفاق عليه وعن هدنة جديدة.



ونقلت وكالة"سبوتنيك"عن القيادي الحوثي قولة بإن هناك تقاربا كبيرا بين التحالف وصنعاء بعد موافقة التحالف على الملفات الإنسانية التي تمسكت بها صنعاء طوال الفترة الماضية وطالبت بإبعادها عن الملف العسكري .

وأضاف الشامي، وافق التحالف على صرف المرتبات لجميع مؤسسات الدولة دون استثناء، وفتح الميناء لجميع السفن وكذلك مطار صنعاء على الدوام وتوسيع الرحلات، وهذا الذي كان مختلفا عليه سابقا، حيث كان التحالف يريد استثناء مرتبات الدفاع والأمن.

وشدد القيادي الحوثي على ضرورة التزام التحالف بما تم الاتفاق عليه بوساطة عمانية وأممية، مشيرا إلى أنه في حال التزام التحالف بتلك العملية، فإنها ستكون خطوة لتمديد الهدنة والتأسيس لبداية وقف إطلاق نار دائم، ثم يليها الترتيب للمفاوضات الشاملة بين الفرقاء من أجل سلام دائم وشامل في اليمن.

وأشار الشامي إلى أن الإعلان سيكون قريب جدا، وفي أقرب وقت ستعلن دولة الوساطة (سلطنة عمان) عن تفاصيل المفاوضات والنتائج التي توصلت إليها وما تم الاتفاق والتوقيع عليه.