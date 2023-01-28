مدير المركز الأمريكي لدراسات بلاد الشام: الكونغرس سيقوم بتقييم علاقاته مع حلفائه التقليدين وفي مقدمتهم السعودية وتركيا صرف المرتبات وهدنة جديدة..قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق بين جماعته والسعودية وموعد اعلانه رسمياً ضربوه بأعقاب البنادق حتى الموت.. تفاصيل جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في معقلها بصعدة بحق شاب أعزل كشف طبيعة إصابة رونالدو وهل سيغيب عن مباراة النصر القادمة؟ جبهات في مأرب تشتعل على وقع قصف مدفعي متبادل واشتباكات متقطعة فضيحة جديدة للحوثيين بمحافظة إب.. نهب مستحقات تقدمها اليونيسف والحكومة تدعو لفتح تحقيق عاجل مكونات جنوبية تخرح عن صمتها وتعلن في بيان موقفها بخصوص ما تقوم به ميليشيا الانتقالي بمحافظة أبين الكشف عن شرط الحوثيين الذي عرقل المشاورات واتفاق بشأن ''الرواتب والطرقات والأسرى'' منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي قتله المستوطنون قبل 25 عاما تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات
كشف بليغ الشامي، عضو مجلس الشورى التابع لجماعة الحوثيين الارهابية أن المشاورات الأخيرة بين التحالف وجماعته المدعومة من إيران توصلت إلى حلول لغالبية الملفات التي دار الخلاف عليها خلال الفترة الماضية، وأن هناك إعلانا قريبا عن تفاصيل ما تم الإتفاق عليه وعن هدنة جديدة.
ونقلت وكالة"سبوتنيك"عن القيادي الحوثي قولة بإن هناك تقاربا كبيرا بين التحالف وصنعاء بعد موافقة التحالف على الملفات الإنسانية التي تمسكت بها صنعاء طوال الفترة الماضية وطالبت بإبعادها عن الملف العسكري .
وأضاف الشامي، وافق التحالف على صرف المرتبات لجميع مؤسسات الدولة دون استثناء، وفتح الميناء لجميع السفن وكذلك مطار صنعاء على الدوام وتوسيع الرحلات، وهذا الذي كان مختلفا عليه سابقا، حيث كان التحالف يريد استثناء مرتبات الدفاع والأمن.
وشدد القيادي الحوثي على ضرورة التزام التحالف بما تم الاتفاق عليه بوساطة عمانية وأممية، مشيرا إلى أنه في حال التزام التحالف بتلك العملية، فإنها ستكون خطوة لتمديد الهدنة والتأسيس لبداية وقف إطلاق نار دائم، ثم يليها الترتيب للمفاوضات الشاملة بين الفرقاء من أجل سلام دائم وشامل في اليمن.
وأشار الشامي إلى أن الإعلان سيكون قريب جدا، وفي أقرب وقت ستعلن دولة الوساطة (سلطنة عمان) عن تفاصيل المفاوضات والنتائج التي توصلت إليها وما تم الاتفاق والتوقيع عليه.