جبهات في مأرب تشتعل على وقع قصف مدفعي متبادل واشتباكات متقطعة

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-بلقيس

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قالت مصادر عسكرية اليوم السبت إن قصفا مدفعيا متبادلا واشتباكات متقطعة تشهدها الجبهات الجنوبية في مأرب بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات المتقطعة تدور بين الجانبين في مواقع العكد ومحيط البلق الشرقي، عقب تحركات للمليشيا في ذات الجبهة.

وأشارت إلى أن المواجهات جاءت بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير التابع لمليشيا الحوثي خلال الفترة الأخيرة في جبهات شمال وجنوب غرب مأرب.

وأضافت بأن المليشيا تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية وآليات قتالية متنوعة إلى جبهات القتال المتفرقة في مأرب والجوف، رغم المفاوضات بين الرياض وصنعاء وموافقة السعودية على اشتراطات الحوثيين لإحياء الهدنة، وفق قيادات حوثية.