فضيحة جديدة للحوثيين بمحافظة إب.. نهب مستحقات تقدمها اليونيسف والحكومة تدعو لفتح تحقيق عاجل

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" الى التحقيق في نهب مليشيا الحوثي حوافز تقدمها للتربويين بمحافظة إب (وسط البلاد).

وشدد وزير الإعلام معمر الإرياني، على ضرورة "فتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الالية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت المليشيا من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين"، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وكان المئات من المعلمين والمعلمات قد نظموا وقفات إحتجاجية، الاسبوع الماضي، بعدد من مدارس محافظة إب وسط البلاد (خاضعة لسيطرة الميليشيا)، تنديدا بحرمان موظفي 2011م، من مستحقات مالية تصرف بين الفينة والأخرى كـ "مساعدات" مقدمة من منظمة اليونيسيف.

وقال وزير الإعلام إن "نهب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع (الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس)، الذي تقدمه منظمة (اليونيسف)، يؤكد أننا أمام عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم".

وأشار الوزير الإرياني الى أن "الميليشيا لم تكتفي بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة (المدرسين الفاعلين)، بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية اعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".