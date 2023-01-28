مكونات جنوبية تخرح عن صمتها وتعلن في بيان موقفها بخصوص ما تقوم به ميليشيا الانتقالي بمحافظة أبين

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ادان كلا من الائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر شعب الجنوب، اقتحام قوات الانتقالي منطقة "عومران" بمحافظة أبين(جنوب اليمن).
وادانا في بيان مشترك، استهداف المدنيين تحت لافتة مكافحة الارهاب، مطالبين المجلس الرئاسي باتخاذ موقف حازم تجاه ما اسماه "العبث الذي تمارسه التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
وحذرا ايضا من خطورة الاستقواء بالسلاح لفرض واقع جديد.
ودعا البيان إلى إيقاف ما يحدث في المحافظة؛ لأن المهمة خرجت عن أهدافها وتحولت إلى استهداف مناطقي يؤثر على السلم الاجتماعي، خصوصا أن تلك القوات لا تتبع الجهات الحكومة، بل تتبع مكونا سياسيا هو المجلس الانتقالي.
وأكدا موقفهما الثابت في إدانة ومكافحة الإرهاب، وتعاونهما الكامل مع أي عمل قانوني لمكافحة الإرهاب وفق استراتيجية وطنية تديرها مؤسسات الدولة الرسمية، معبرين عن رفضهما أي استغلال لشعار مكافحة الإرهاب من قبل أي طرف سياسي لتنفيذ أجندة خاصة.
وقتل مدنيين برصاص مليشيات الانتقالي، في إطار العملية التي تنفذها هذه المليشيات بذريعة "مكافحة الارهاب.
حيث اقتحمت قوات الانتقالي منطقة في وادي عومران، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع مسلحين قبليين أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من عشرين شخصا.
من جانبه قال وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري، إن هدف الحملة ليس طرد العناصر الإرهابية بل محاولة لإرهاب وإخضاع المواطنين.
على الطرف الآخر يقول أنصار الانتقالي إن مكافحة الإرهاب أصبحت جزءا من مشروع ما يسمونه استعادة الدولة الجنوبية؛ باعتبار أن المجموعات الإ،هابية جزء من منظومة خصوم المشروع.