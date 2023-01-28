الكشف عن شرط الحوثيين الذي عرقل المشاورات واتفاق بشأن ''الرواتب والطرقات والأسرى''

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مصادر سياسية يمنية وضع الميليشيات الحوثية عراقيل جديدة أمام المشاورات الجارية برعاية الأمم المتحدة ووساطة سلطنة عمان، تمثلت بشرطها السماح لجميع السفن الدخول إلى موانئ الحديدة دون تفتيش، فضلاً عن تقديم وجهتين ملاحيتين للرحلات الجوية من مطار صنعاء.

وأفادت، بأن البنود المتعلقة بالجوانب الانسانية "مرتبات، فتح بعض الطرق، وإطلاق أسرى"، تم التوصل إلى حلول مقنعة لجميع الأطراف، إلى جانب توسيع عملية وقف إطلاق النار، ووضع مراقبين لتنفيذها،وفق الامارات اليوم.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، شدد في بيان صادر عن مكتبه، على ضرورة "تقديم التنازلات" من جميع الأطراف لإنهاء الحرب والوصول الى سلام دائم في اليمن.

بدوره السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، جدد خلال لقائه وزير المالية اليمني سالم بن بريك، تأكيده استمرار دعم بلاده جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.