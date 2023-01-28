منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي قتله المستوطنون قبل 25 عاما

السبت 28 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مواقع محلية فلسطينية أن منفذ عملية القدس المحتلة، والتي قتل فيها ثمانية مستوطنين الجمعة، يحمل اسم جده، خيري علقم والذي قتل على يد مستوطن متطرف عام 1998.

وخيري علقم الحفيد من مخيم شعفاط ويبلغ 21 عاما من العمر، ولا يوجد أي نشاط تنظيمي له، ويعمل في قطاع الكهرباء بعد أن أنهى دراسته من مدرسة الطور الشاملة في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب خيري علقم، يحمل اسم جده وهو الشهيد خيري علقم، الذي استشهد بتاريخ 13 أيار/ مايو 1998، بعدما طعن على يد مستوطن حتى الموت.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والد الشهيد خيري علقم، بعد وقت قليل، من إعلان هوية منفذ العملية، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحظة الاعتقال.