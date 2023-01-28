منفذ عملية القدس يحمل اسم جده الذي قتله المستوطنون قبل 25 عاما تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات إذاعة بي بي سي بالعربية تتوقف بعد 85 عاما من البث المتواصل تخطت 400 مليون دولار.. بايدن يختار مليونيراً لإدارة موظفي البيت الأبيض خسر خمس ثروته في يوم..تفاصيل مثيرة عن تقرير يخرج مليارديرا هنديا من قائمة أكبر 5 أثرياء بالعالم ترتيبات نقل 7 آلاف من حجاج اليمن جوا .. قطاع الحج والعمرة يبدا تحركاته مع هيئة الطيران المدني السعودي صدور المعجم اللغوي "لسان المعافر" الخاص بتعز للزميل "توفيق السامعي" اللجنة التحضيرية لقبائل بكيل تهدد بالتصعيد و تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوقيف الإجراءات التي لا تخدم المشروع الوطني وتتعارض مع جميع المرجعيات في حدث استثنائي وحزين.. العرب لن يسمعوا عبارة ''هنا لندن'' بعد الآن بوتين يوقع على قانون يسمح لحاملي هذه التأشيرة دخول روسيا
أعلنت شركة "تويتر" أنه سيكون بإمكان مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي اعتبارا من الأول من فبراير، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة، من أجل إعادة تفعيل الحساب.
ووفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر، لن تعلق الحسابات على "تويتر" إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.
هل يواجه تويتر خطر الإفلاس؟ هل يواجه تويتر خطر الإفلاس؟ وقالت "تويتر" إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.
وفي ديسمبر الماضي، تعرض ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين، بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة بشأن طائرة الملياردير، لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق