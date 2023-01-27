ترتيبات نقل 7 آلاف من حجاج اليمن جوا .. قطاع الحج والعمرة يبدا تحركاته مع هيئة الطيران المدني السعودي

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عقد بمكتب الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بجدة، لقاء جمع بين مسؤول النقل البري والجوي بقطاع الحج والعمرة صالح العولقي، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس مازن بازهير.
وكان اللقاء متصلاً بالاتفاقيات التي وقعها معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، لترتيب تسهيل دخول حجاج اليمن.
وناقش اللقاء الذي حضره المدير الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية بمنطقة جدة الكابتن/ إحساس خليل، استعدادات نقل حجاج بلادنا للموسم القادم 1444 هجرية ، وتحديد المطارات التي ستقل الحجاج وفقًا لجداول الرحلات الجوية التي ستبدأ في 14 ذي القعدة 1444 هجرية حتى 4 ذي الحجة 1444 هجرية وتغادر بتاريخ 13 ذي الحجة 1444 هجرية ونهاية المغادرة 15 محرم 1445 هجرية .
كما تم الوقوف على مقترح الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بتقسيم مغادرة حجاج بلادنا من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات التي أقلعت منها رحلاتهم بداخل الوطن.