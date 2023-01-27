في حدث استثنائي وحزين.. العرب لن يسمعوا عبارة ''هنا لندن'' بعد الآن بوتين يوقع على قانون يسمح لحاملي هذه التأشيرة دخول روسيا حقيقة تعرض رونالدو لإصابة خطيرة في مباراة النصر والإتحاد حضرموت.. قيادة التحالف تصدر توجيهات صارمة لقيادي بارز في الانتقالي وتتوعده باستخدام القوة اذا رفض أردوغان يهنئ المسلمين بـ ''ليلة الرغائب''.. ماذا يعني؟ تركيا تستعد لغزو الفضاء بابا الفاتيكان يصدم العالم بعد اعلانه دعم الشذوذ الجنسي هزيمة وانكسار جديد للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء برصاص مليشيات الحوثي الإرهابية اللواء سلطان العرادة يحذّر من خطورة الرضوخ لمليشيا الحوثي الارهابية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول التصديق على اتفاقية حكومية مع بيلاروسيا بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات، وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للكرملين.
وتنظم الاتفاقية الموقعة في 19 يونيو 2020 في مينسك، عمليات الهجرة على أراضي الدولة الاتحادية.
ووفقا لها، يحصل الأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية ، وعديمو الجنسية على الحق في الدخول والمغادرة والإقامة والعبور عبر أراضي بيلاروس وروسيا على أساس تأشيرة من إحدى الدولتين وعلى أساس وثائق إثبات الشخصية المعتمدة.
وتحدد الاتفاقية شروط هذه الزيارات ونظام عمل المؤسسات ذات العلاقة في الدولتين، بما في ذلك تبادل المعلومات.
وتظل الاتفاقية سارية المفعول حتى يقوم أي من الطرفين، بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في وقف عملها.