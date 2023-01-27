بوتين يوقع على قانون يسمح لحاملي هذه التأشيرة دخول روسيا حقيقة تعرض رونالدو لإصابة خطيرة في مباراة النصر والإتحاد حضرموت.. قيادة التحالف تصدر توجيهات صارمة لقيادي بارز في الانتقالي وتتوعده باستخدام القوة اذا رفض أردوغان يهنئ المسلمين بـ ''ليلة الرغائب''.. ماذا يعني؟ تركيا تستعد لغزو الفضاء بابا الفاتيكان يصدم العالم بعد اعلانه دعم الشذوذ الجنسي هزيمة وانكسار جديد للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء برصاص مليشيات الحوثي الإرهابية اللواء سلطان العرادة يحذّر من خطورة الرضوخ لمليشيا الحوثي الارهابية مباحثات يمنية امريكية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد
أثار كريستيانو رونالدو قلق جماهير فريقه النصر، وذلك بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وانتهت بخسارة رفاق النجم البرتغالي بنتيجة 1-3.
وتداول مغردون فيديو لرونالدو بعد المباراة وهو يخرج من الملعب مشتكيا من إصابة تعرض لها في ساقه، بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد.
كما انتشرت صورة لمفصل قدم رونالدو، أثناء تدخل الشمراني تزيد الشكوك بشأن خطورة الإصابة، وهو ما أثر قلق جماهير النصر.
ووفقا للإعلامي الرياضي نواف التميمي، فإن رونالدو يعاني من تورم في مفصل القدم.
وقال التميمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن رونالدو سيخضع لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات القادمة للتأكد من الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الاتحاد كانت المباراة الرسمية الثانية فقط لرونالدو مع النصر منذ انضمامه للفريق في نهاية ديسمبر الماضي.