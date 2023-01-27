حقيقة تعرض رونالدو لإصابة خطيرة في مباراة النصر والإتحاد

الجمعة 27 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 139

أثار كريستيانو رونالدو قلق جماهير فريقه النصر، وذلك بعد مباراة الاتحاد التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وانتهت بخسارة رفاق النجم البرتغالي بنتيجة 1-3.

وتداول مغردون فيديو لرونالدو بعد المباراة وهو يخرج من الملعب مشتكيا من إصابة تعرض لها في ساقه، بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد.

كما انتشرت صورة لمفصل قدم رونالدو، أثناء تدخل الشمراني تزيد الشكوك بشأن خطورة الإصابة، وهو ما أثر قلق جماهير النصر.

ووفقا للإعلامي الرياضي نواف التميمي، فإن رونالدو يعاني من تورم في مفصل القدم.

وقال التميمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن رونالدو سيخضع لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات القادمة للتأكد من الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الاتحاد كانت المباراة الرسمية الثانية فقط لرونالدو مع النصر منذ انضمامه للفريق في نهاية ديسمبر الماضي.