حضرموت.. قيادة التحالف تصدر توجيهات صارمة لقيادي بارز في الانتقالي وتتوعده باستخدام القوة اذا رفض

الجمعة 27 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجهت قيادة التحالف العربي بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، رئيس ما يسمى ''الهبة الحضرمية الثانية'' في وادي حضرموت والموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي "حسن الجابري" برفع المعسكر التابع له والواقع في منطقة عدب.

وهددت قيادة التحالف باستخدام القوة لرفع المعسكر المذكور، في حال رفض التوجيهات السابقة.

وكانت ما تسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" المدعومة من الإمارات، اعلنت قبل ايام رفضها توجيهات رسمية من السلطة المحلية وقوات التحالف بالوادي بإخلاء معسكرها المستحدث في منطقة "عدب" ودعت أنصارها للمواجهة.

وقالت اللجنة في بيان لها الثلاثاء الماضي، إنها تلقت بلاغا من السلطة المحلية وقيادة التحالف العربي بالوادي والصحراء بإخلاء وتسليم معسكر الهبة الحضرمية الثانية في عدب.

وحسب البيان، فإن السلطة المحلية والتحالف رفضا اشتراط اللجنة دمج 800 من مسلحيها في قوات الجيش، وطالبوا بإخلائه بشكل فوري.

واتهم بيان اللجنة المدعومة من الإمارات، السلطة المحلية وقيادة التحالف في الوادي، بالوقوف ضد إرادة أبناء حضرموت، داعيا مناصريه إلى التوجه إلى منطقة عدب والدفاع عن المعسكر، في توجه للمواجهة المسلحة.

وتشهد مناطق وادي حضرموت توتراً متصاعداً منذ عدة أشهر، على خلفية إنشاء مليشيا الانتقالي معسكرات جديدة ونقل قوات من خارج المحافظة إليها ضمن مساعيها للسيطرة على مدن الوادي والصحراء وطرد القوات الحكومية منها.