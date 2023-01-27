أردوغان يهنئ المسلمين بـ ''ليلة الرغائب''.. ماذا يعني؟

الجمعة 27 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بليلة الرغائب، التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب من كل عام على التقويم الهجري.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء الخميس، مرفقة بصورة لمسجد آيا صوفيا الكبير التاريخي في إسطنبول.

وقال أردوغان: "أدعو الله أن تجلب الأشهر الثلاثة المباركة رجب، وشعبان، ورمضان، التي تبشرنا بقرب شهر رمضان وليلة الرغائب التي سنحييها الليلة، الخير على شعبنا والعالم الإسلامي بأسره".

وليلة الرغائب" يطلق عليها الأتراك اسم "ليلة قنديل" (الشمع) ويحتفلون بها سنويا في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب.

وتنظم المساجد برامج دينية بهذه المناسبة، تتخللها فقرات تلاوة القرآن الكريم ورفع الأدعية وترديد الأناشيد والابتهالات الدينية.