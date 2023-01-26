تركيا تستعد لغزو الفضاء

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، الأربعاء، إن “تركيا حددت المرشح الذي سيكون أول رائد فضاء تركي وسيعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن اسمه قريبًا”.

كلام وارناك جاء في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مركز تطوير التكنولوجيا بجامعة العلوم الطبية SBU في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف “سيمثل مرشحنا علم تركيا بأفضل طريقة ممكنة على محطة الفضاء الدولية، حظًا سعيدًا ونتمنى لك التوفيق”.

وفي وقت سابق قال رئيس وكالة الفضاء التركية TUA سيردار حسين يلدريم، إن “رائد الفضاء التركي سيبقى في الفضاء لمدة أسبوع على الأقل، لإجراء تجارب وأبحاث علمية أثناء وجوده في الفضاء، لذلك، سيكون رائد الفضاء المرشح للذهاب عالماً بحد ذاته”.

الجدير ذكره أن 36 ألف شخص قدموا طلباتهم ليكونوا مرشحين للسفر إلى محطة الفضاء الدولية والبقاء هناك لمدة أسبوع، وإجراء التجارب والعودة، في رحلة ستنطلق في العام الجاري 2023.